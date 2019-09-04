AKUT ile Bodrum gücünü birleştiriyor

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) ile Bodrum Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı’nın imzaladığı protokol gereği, Bodrum Belediyesi’nin sorumluluk alanı içinde meydana gelebilecek tüm doğal afetler, arama kurtarma operasyonları, eğitimler ve tatbikatlarda ortak bir şekilde hareket ederek olaylara birlikte müdahale edilecek.

Hızlı müdahale ekipleri

Örnek bir işbirliğine imza attıklarını belirten Başkan Aras, “Bodrum AKUT ile birlikte halkımızın zor günlerinde her zaman yanlarında olmaya hazırız” dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı da “Bodrum ülkenin gözbebeği yerlerden bir tanesi. Bu kadar güzel bir yer olmasına rağmen afet ve acil durumlar açısından riskli bir bölge. Biz de belediyemizle birlikte özellikle afet ve acil durumlarda vatandaşın en az zararla atlatabilmesi için hızlı müdahale ekiplerinin eğitilmesi ve ortak iş birliği konusunda protokole imza attık. Umarız bize ihtiyaç olmaz. Ama olduğu zaman da biz her zaman hazır olacağız” diye konuştu. l DHA