Alaçatı azmağında kuş gözlemi

5 Ekim Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle, 26. EuroBirdwatch kapsamında, Alaçatı azmak bölgesinde ilk kez kuş gözlemi yapıldı. Sabahın erken saatlerinde bölgede buluşan doğaseverler, Sezai Göksu ve Can Altan rehberliğinde kuş gözlemi yaptı. Bazı doğaseverler kuşları ve kuşların yaşam alanlarını fotoğraf makineleriyle görüntülerken, bazıları da dürbünlerle gözlem yapmayı tercih etti.

Kuş gözleminde rehberlik eden Can Altan, “İzmir’de Sasalı Kuş Cenneti var. Çok çeşitli kuş türleri görebiliyoruz. Alaçatı azmağı ufak olmasına rağmen, geçici türlerin daha çok uğradığı, bu nedenle de çok değerli bir alan” ifadesini kullandı.

Bu tür alanların tarım alanlarına dönüşmesinin, yapılaşmasının kuşların göçünü olumsuz yönde etkileyeceğini sözlerine ekleyen Altan, “Buranın doğası bozulmamalı” vurgusunu yaptı.

Alaçatı’da yaşayan seramik sanatçışı Yurdaer Erboy da, “Bölgedeki kuşlara sahip çıkılmalı” diye konuştu.