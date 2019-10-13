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    HaberlerEge‘Alaçatı, doğa turizmine açılmalı’
    13.10.2019 - 00:32 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    ‘Alaçatı, doğa turizmine açılmalı’

    Çeşme Belediyesi ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Ofisi işbirliğiyle Alaçatı Azmağı’nda yapılması planlanan Kuş Gözlem Parkuru’nun önemli bir işlev göreceği vurgulandı.

    ‘Alaçatı, doğa turizmine açılmalı’

    WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, parkurun doğanın korunması anlamında örnek bir proje olacağını söyledi. ‘Alaçatı Kuşları’ adlı kitabın yazarı Serap Yurdaer de, fotoğraflarını çekerken kuşlara konuk geldiklerini dile getirdi, “Öyle türler var ki, özel bitkilere geliyor. Amacımız, bir bitki envanteri çıkarmak. Alaçatı’nın doğa turizmine açılması, buraya farklı bir ivme kazandıracaktır” dedi.

    ‘Alaçatı, doğa turizmine açılmalı’

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