‘Alaçatı, doğa turizmine açılmalı’

WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, parkurun doğanın korunması anlamında örnek bir proje olacağını söyledi. ‘Alaçatı Kuşları’ adlı kitabın yazarı Serap Yurdaer de, fotoğraflarını çekerken kuşlara konuk geldiklerini dile getirdi, “Öyle türler var ki, özel bitkilere geliyor. Amacımız, bir bitki envanteri çıkarmak. Alaçatı’nın doğa turizmine açılması, buraya farklı bir ivme kazandıracaktır” dedi.