21.09.2019 - 01:13 | | YUSUF ÇINAR
Alaçatı Kapari’de unutulmaz söyleşi
Dreams Talk’un kurucusu, akademisyen, yazar, kundalini yoga eğitmeni Semih Yalman, Bana Maga’nın sahibi olduğu Alaçatı Kapari Bahçe Sushi Bar’da unutulmaz bir söyleşi yaptı.
Bir saat süren ve kadınların pür dikkat izlediği sohbette Yalman ‘Hayalin ile kendine gel’, ‘En son ne zaman hayal kurdun’, ‘ruhunu duyabiliyormusun’, ‘Aşk bir hayal mi?’, ‘Hayat yolunda olmak nasıl bir yürüyüş’, ‘Nefesinin hakkı hayalinde gizli olabilir mi?’, ‘Kendi gerçeğin yine kendi hayalinde gizli olmasın?’ sorularını sordu; dinleyicilerle birlikte cevapladı.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.