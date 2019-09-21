Alaçatı Kapari’de unutulmaz söyleşi

Bir saat süren ve kadınların pür dikkat izlediği sohbette Yalman ‘Hayalin ile kendine gel’, ‘En son ne zaman hayal kurdun’, ‘ruhunu duyabiliyormusun’, ‘Aşk bir hayal mi?’, ‘Hayat yolunda olmak nasıl bir yürüyüş’, ‘Nefesinin hakkı hayalinde gizli olabilir mi?’, ‘Kendi gerçeğin yine kendi hayalinde gizli olmasın?’ sorularını sordu; dinleyicilerle birlikte cevapladı.