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    HaberlerEgeAlaşehir’de modern sulama dönemi
    07.09.2019 - 02:44

    Alaşehir’de modern sulama dönemi

    Maninsa'nın üzüm cenneti ilçesi Alaşehir’de son 17 yılda 7 baraj, 1 gölet ve 11 sulama projesi geliştiren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tüm yatırımlar tamamlandığında ilçede 153 bin 860 dekar arazinin modern sulamaya açmış olacağını ve bölge üreticisine yılda 16 milyon lira ek gelir sağlayacağını açıkladı.

    Alaşehir’de modern sulama dönemi

    Çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Horzum Alayaka, Örencik, ve Toygarlı barajlarının inşaatlarıysa ise devam ediyor. Şahyar Barajı ile Horzum Keseler Barajı da proje aşamasında, Gülpınar Göleti’nde ise sona yaklaşıldı” diye konuştu

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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