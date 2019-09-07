Alaşehir’de modern sulama dönemi

Çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Horzum Alayaka, Örencik, ve Toygarlı barajlarının inşaatlarıysa ise devam ediyor. Şahyar Barajı ile Horzum Keseler Barajı da proje aşamasında, Gülpınar Göleti’nde ise sona yaklaşıldı” diye konuştu