Alaşehir’de Sultaniye üzümü yüz güldürdü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinden 2019 yılında 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi, bunun 169 bin tonunun Sultaniye üzümü olduğu bildirildi. İhracat rakamlarında geçen yıla oranla yüzde 10’luk bir artış yaşanırken, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, hedeflerinin gelecek yıllarda bu rakamı daha da yukarıya çekmek olduğunu söyledi. Üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir’den geçen yıl 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Türk, denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü’nden bu miktarda dışsatım yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.



Yüzde 10 arttı



Başkan Türk, “Alaşehir’den 169 bin ton ile en fazla Sultaniye üzümü ihraç edildi. Üzümü, kiraz ve nar takip etti. Alaşehir’den yapılan tarımsal ürün ihracatı yüzde 10’luk bir artışla 276 bin tona çıktı. Toplamda 550 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 350 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzümünden elde edildi. Üzümün yanısıra kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke Rusya oldu. Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya ve İtalya da en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yer aldı” dedi.



İhracatın 3’te 1’i



Alaşehir’den yapılan toplam 550 milyon dolarlık üzüm ihracatının 3’te 1’ini gerçekleştiren firmanın sahibi Ali Uçak da, “Alaşehir, Manisa, Denizli gibi üretim yapan tüm bölgelerimizin ekonomisine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmek” diye konuştu.