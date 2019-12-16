16.12.2019 - 07:50 |
Alaşehir’in atıksu sorunu çözülüyor
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir merkezin evsel nitelikli atıksu problemine son verecek olan atıksu arıtma tesisi inşaatında elektrik ve mekanik imalatların montajına başlandı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir merkezin evsel nitelikli atıksu problemine son verecek olan atıksu arıtma tesisi inşaatında elektrik ve mekanik imalatların montajına başlandı. 25 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilen proje kapsamında betonarme imalatların büyük bölümü tamamlandı. Alaşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yapımına başladığımız tesisteki çalışmalarımız tamamlandığında ilçe merkezimizde atıksu kaynaklı çevre kirliliğini önlemek için büyük bir adımı tamamlamış olacağız” dedi.
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