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    HaberlerEge HaberleriAlaşehirli üreticiyi güldürecek baraj
    09.11.2019 - 02:07 |

    Alaşehirli üreticiyi güldürecek baraj

    1810 dekar araziye can suyu verecek Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı.

    Alaşehirli üreticiyi güldürecek baraj

    Önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte baraj gövdesinde beton kaplama çalışmalarına başlanacak. 2021 yılı ortalarında tamamlanması planlanan baraj, bölge üreticisine yılda yaklaşık 2 milyon lira ek gelir sağlayacak. Alaşehir Horzum-Alayaka Köyü’nün 6 kilometre güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliği temelden 32 metre olacak.

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