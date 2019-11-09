09.11.2019 - 02:07 |
Alaşehirli üreticiyi güldürecek baraj
1810 dekar araziye can suyu verecek Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı.
Önümüzdeki yılın ilk ayları ile birlikte baraj gövdesinde beton kaplama çalışmalarına başlanacak. 2021 yılı ortalarında tamamlanması planlanan baraj, bölge üreticisine yılda yaklaşık 2 milyon lira ek gelir sağlayacak. Alaşehir Horzum-Alayaka Köyü’nün 6 kilometre güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliği temelden 32 metre olacak.
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