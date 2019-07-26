BİST102.045-1,37EURO6,370,04USD5,710,07ALTIN259,22-0,94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Alaybey’ zirvesi
    26.07.2019 - 01:42

    ‘Alaybey’ zirvesi

    ‘Alaybey’ zirvesi

    Alaybey Platformu üyelerinin sorunlarını dinleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, “Tüm önerileri değerlendireceğiz” dedi.

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ‘Alaybey Platformu’ üyeleriyle bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi. Buluşmada, Zübeyde Hanım Parkı’nda tarih söyleşileri düzenlenmesi, 9 Eylül’de Bombacı Ali Çavuş Heykeli önünde tören yapılması ve heykelin bulunduğu meydanda 8 Mart’ta kermes açılması talep edildi. Bombacı Ali Çavuş ve Zübeyde Hanım Döküm Duvar Atölyesi kurularak, kentin bu önemli sembolleri ile hediyelik eşyalar hazırlanması önerildi. Ayrıca, sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmaya yönelik çalışmalarda gündeme getirildi.

    37 maddelik dosya

    Esnaf Masası kurulması, Alaybey Çarşısı’nın tek yönlü hale getirilmesi, merkezi noktaya elektronik tuvalet yapılması, tarihi yapıların restore edilmesi, Büyükşehir Belediyesi’nin sahil düzenlemesi kapsamında yapılan iki iskeleye Gazcı Erol ve Kaya İşçimenler’in isimlerinin verilmesi gibi önerilerin yer aldığı 37 maddelik dosya Başkan Tugay’a verildi. Başkan Tugay, “Tüm önerileri tek tek değerlendirip, hayata geçireceğiz. Karşıyakamızı birlikte yöneteceğiz” dedi.

    Eskişehir’de kan donduran cinayetEskişehir'de, Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak valizlere konulmuş cesedi bulundu.
    daha fazla video için
    Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındıAmasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra tedavi edilen 4 Çayır delicesi kuşu doğaya salındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    Sıradaki Haber