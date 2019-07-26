‘Alaybey’ zirvesi

Alaybey Platformu üyelerinin sorunlarını dinleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, “Tüm önerileri değerlendireceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ‘Alaybey Platformu’ üyeleriyle bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi. Buluşmada, Zübeyde Hanım Parkı’nda tarih söyleşileri düzenlenmesi, 9 Eylül’de Bombacı Ali Çavuş Heykeli önünde tören yapılması ve heykelin bulunduğu meydanda 8 Mart’ta kermes açılması talep edildi. Bombacı Ali Çavuş ve Zübeyde Hanım Döküm Duvar Atölyesi kurularak, kentin bu önemli sembolleri ile hediyelik eşyalar hazırlanması önerildi. Ayrıca, sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmaya yönelik çalışmalarda gündeme getirildi.

37 maddelik dosya

Esnaf Masası kurulması, Alaybey Çarşısı’nın tek yönlü hale getirilmesi, merkezi noktaya elektronik tuvalet yapılması, tarihi yapıların restore edilmesi, Büyükşehir Belediyesi’nin sahil düzenlemesi kapsamında yapılan iki iskeleye Gazcı Erol ve Kaya İşçimenler’in isimlerinin verilmesi gibi önerilerin yer aldığı 37 maddelik dosya Başkan Tugay’a verildi. Başkan Tugay, “Tüm önerileri tek tek değerlendirip, hayata geçireceğiz. Karşıyakamızı birlikte yöneteceğiz” dedi.