‘Alın terinin yanındayız’

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, teknik birimlerde çalışan personelle öğle yemeğinde buluştu. Üretici Kadın Kooperatifi’nin hazırladığı yemeklerden yiyen Başkan Engin, “Kadınlarımıza üretme ve istihdam imkanı yaratma amacıyla kurduğumuz Üretici Kadın Kooperatifimiz, şantiyemizdeki işçiler için artık yemek çıkartacak. İşçilerimiz sağlıklı ve güven içinde yemek yiyebilecek. Bugün ilk yemekte soframızı paylaştık. Narlıderemiz için planladığımız güzel projeleri konuştuk. Tüm çalışanlarımızın emeğine teşekkür ediyorum. Alın terinin yanında olacağımızın bilinmesini isterim” dedi. Çalışanlar da Başkan Engin ile birlik mesajı verdi.