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    HaberlerEge Haberleri ‘Alın terinin yanındayız’
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    01.01.2020 - 00:04 |

    ‘Alın terinin yanındayız’

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, çalışanlarının yeni yılını kutladı.

    ‘Alın terinin yanındayız’

    Önce şantiye tesislerinde, sonra ana binada personelle buluşan Başkan Engin, “Yeni bir yıla giriyoruz, daha güzel bir Narlıdere için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2020 yılında da sizlerle birlikte sevgi, hoşgörü ve insanlık adına hizmet etmeye devam edeceğiz. Alın terinin ve emeğin her daim yanında olacağız” dedi.

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