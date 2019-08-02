'Alışverişlerde esnafı unutmayın'

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüketicilere seslenen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Alışverişlerinizde AVM’ler yerine, yerli malın en fazla bulunduğu esnafı tercih edin. Küçük işletmelere sahip çıkın” dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, tüketicilere seslendi; bayram alışverişlerinde AVM’ler yerine yerli malın en fazla bulunduğu esnafın tercih edilmesini istedi.

‘Sıkıntılı günler’

Esnaf sanatkarların Türk toplumunda farklı konumda bulunduklarını hatırlatan Mutlu, “Üyelerimiz sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel yaşamda da farklı işlevler üstlendi ancak bunlara rağmen hak ettiği yerde değiller, sıkıntılı günler yaşıyorlar. Oysa esnaf sanatkarlar hepimizin ortak dostudur. Her ailede esnaflık yapan mutlaka bir akrabamız, tanıdığımız bulunmaktadır. Bu çerçevede tüketicilerin bayram alışverişlerinde ihtiyaçlarını üyelerimizden temin etmeleri, toplum içindeki güçbirliğini ve sevgi ortamını da geliştirecektir” dedi.

‘Ekonominin gereği’

Alışverişlerde küçük işletme tercihinin aynı zamanda ekonominin de gereği olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çoğu yabancı sermayeli AVM’lerin ucuz ürün satmak adına kalitesine bakmaksızın raflarını yoğun şekilde ithal ürünlerle doldurdukları bilinen bir gerçek. Esnafımız ise yerli ürünleri en fazla satan kesimdir. Türkiye’de yerli üretimin iç taleple uyumlu olmaması, ekonomide yapısal sorunlara yol açıyor. Bu sıkıntıların giderilmesi, ancak ülkemizde üretilen malların tüketimine öncelik verilmesi ile mümkün olabilecektir. Yerli malı kullandığımız, küçük işletmelere sahip çıktığımız ölçüde ülkemizin geleceği daha aydınlık olacaktır.”