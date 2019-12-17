‘Alışverişte esnafı ve yerli malını tercih edin’

12-18 Aralık günlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası etkinliklerine katkı koyan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Kemeraltı’nın Konak girişine stand kurdu. Dağıtılan broşürlerle alışveriş için gelenlere yerli malı kullanma çağrısı yapıldı. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da, tüketicilerden alışverişlerinde yerli malını ve yerli malının en fazla bulunduğu esnaf sanatkarları tercih etmelerini istedi. Yerli üretimin iç talep ve tüketimle uyumlu olmamasının ekonomide yapısal sorunlara neden olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

Barkotta ‘869’

“İthal ürünlere yoğun talep dış ticaret ve cari denge açığına yol açıyor. AVM’ler de ithal ürün tüketimini kamçılıyor. Türkiye’de üretilen ürünlerin barkod numaraları 869 ile başlıyor. Yerli üreticiden, esnaf sanatkarlardan yapılacak alışveriş, ülke insanımızın sofrasına fazladan bir ekmek koymak anlamına geliyor.”