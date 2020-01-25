Alkışlanan koleksiyon

‘YERALTI MAĞARASI’



Bu yıl 14. kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda, Yasemin Dikerel Performans Defilesi’yle dikkat çekti. Profesyonel yaşamının ilk defilesini düzenleyen Dikerel, “Kuraklık sorunlarının gündemde olduğu bugün, ‘Lechuguilla’ adlı koleksiyonu sunmak istedim. Bu, ABD’nin New Mexico eyaletinde bir yeraltı mağarasının adı” dedi.



‘YÜREKLİ TASARIMCI’



Yasemin Dikerel’e ödülünü veren, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Çok genç, çok yürekli ve cesur bir tasarımcı. İlk koleksiyon defilesinde ona bu ödülü verdiğim için ben de çok mutluyum. Böyle genç tasarımcıların ve modacıların çıkması, bu ülkedeki fuarcılığın ve tekstilin büyümesi adına çok büyük bir fayda sağlayacaktır” diye konuştu.