01.11.2019 - 00:53 |
Alkışlar Atlantis’e
Ankara’da 26-29 Ekim’de düzenlenen Sutopu Cumhuriyet Kupası’nda İzmir’i temsil eden Atlantis Spor Kulübü ikinciliği elde etti.
İzmir ekibi Keçiören’i 19-3, Galatasaray’ı 8-6 mağlup ederken ODTÜ’ye 8-6 yenilerek bu güzel ve anlamlı organizasyonda 2. lik kupasını kaldırdı. Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Atlantis Spor Kulübü’nden Mertcan Hugul kulübün ayrı bir gurur kaynağı oldu. Takım Antrenörü Özgür Kahraman, “Ankara’daki bu anlamlı kupa sonrası Anıtkabir’e giderek Atamızın huzuruna çıktık. Tüm sporcularımızı ve Atlantis Ailesini kutluyorum” dedi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.