Alkışlar Atlantis’e

İzmir ekibi Keçiören’i 19-3, Galatasaray’ı 8-6 mağlup ederken ODTÜ’ye 8-6 yenilerek bu güzel ve anlamlı organizasyonda 2. lik kupasını kaldırdı. Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Atlantis Spor Kulübü’nden Mertcan Hugul kulübün ayrı bir gurur kaynağı oldu. Takım Antrenörü Özgür Kahraman, “Ankara’daki bu anlamlı kupa sonrası Anıtkabir’e giderek Atamızın huzuruna çıktık. Tüm sporcularımızı ve Atlantis Ailesini kutluyorum” dedi.