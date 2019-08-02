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    HaberlerEgeAlkışlar Defne’ye
    02.08.2019 - 01:24

    Alkışlar Defne’ye

    Alkışlar Defne’ye

    İZMİR Güzelbahçe’de, bebekler için özel olarak tasarlanan ozonlu havuzda yüzme dersleri alan 2-30 ay arasındaki minikler, neredeyse adım atmadan kulaç atmayı öğreniyor. Down sendromlu 23 aylık Defne Ciğeroğlu’nun da yüzme eğitimi sayesinde sırt kasları, kürek kemikleri ve kolları güçleniyor. Defne’nin ailesi, kızlarının ileride iyi bir yüzücü olup onlara madalyalar getirmesini hayal ediyor. Yüzme eğitmeni Yasemin Doğurga, “Bebeklerin karada kullanamadıkları birçok kası suyun içinde kullanmalarını sağlayıp gelişimlerini destekliyoruz” dedi. - NEVRA UÇKAÇ DHA

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