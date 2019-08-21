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    HaberlerEgeAlkışlar dinmedi
    21.08.2019 - 07:50

    Alkışlar dinmedi

    Piyanist ve besteci Fazıl Say, “On The Road” turnesi kapsamında Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

    Alkışlar dinmedi

    Piyanist ve besteci Fazıl Say, “On The Road” turnesi kapsamında Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Binlerce dinleyici Say’ı dakikalarca ayakta alkışladı. Say, 40 yıl önce geldiği Kuşadası’nda ilk kez konser veriyor olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti, dinleyicilere teşekkür etti.

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