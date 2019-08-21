21.08.2019 - 07:50
Alkışlar dinmedi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, “On The Road” turnesi kapsamında Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne aldı.
Piyanist ve besteci Fazıl Say, “On The Road” turnesi kapsamında Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Binlerce dinleyici Say’ı dakikalarca ayakta alkışladı. Say, 40 yıl önce geldiği Kuşadası’nda ilk kez konser veriyor olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti, dinleyicilere teşekkür etti.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.