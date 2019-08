Alkışlar dinmedi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, “On The Road” turnesi kapsamında Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Binlerce dinleyici Say’ı dakikalarca ayakta alkışladı. Say, 40 yıl önce geldiği Kuşadası’nda ilk kez konser veriyor olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti, dinleyicilere teşekkür etti.