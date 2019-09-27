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    HaberlerEgeAlman öğrenciler Torbalı’da
    27.09.2019 - 01:47 |

    Alman öğrenciler Torbalı’da

    Almanya’nın Bochum kentinden gelen 13 meslek yüksekokulu öğrencisi Torbalı Ticaret Odası’nın konuğu olarak üç hafta süreyle staj yapacak

    Alman öğrenciler Torbalı’da

    Almanya Bochum kentinden Louis-Baare-Berufskolleg Ticaret Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 13 meslek yüksekokulu öğrencisi staj için Torbalı’ya geldi. Bölgenin ekonomik ve sosyal alanda en önde kurumlarından olan Torbalı Ticaret Odası’nda (TTO) staj yapacak olan öğrenciler, hem Türk kültürünü daha yakından tanıma imkânı bulacak hem de mesleki eğitim ve sektörel bazda uygulamalarla ilgili tecrübe edinecek. Aralarında Almanya’da yaşayan gurbetçi ailelerin çocuklarının da olduğu öğrenci grubu, bu hafta başı itibariyle mesailerine başladı.

    Gençlerle buluştu

    TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, öğrencilerle bir araya geldi, Torbalı’nın staj görülme noktası haline gelmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Olgun, “Türkiye genç nüfus açısından Almanya’dan daha şanslı bir durumda. Türkiye nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. Bu genç nüfusu yetiştirebilir ve katma değer üreten markalar ortaya çıkarırsak inanıyorum ki Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en dinamik ülkelerinden biri haline geliriz. Genç ve enerjik kadromuzla 3 hafta boyunca öğrenci kardeşlerimizi evlerinde gibi hissettirecek, aynı anda mesleki ve kültürel alanda birçok tecrübe elde etmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

     

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