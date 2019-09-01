01.09.2019 - 07:50| İZMİR DHA
Almanya hedefi 5 milyar dolar
TÜRK hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Almanya’daki pazar payını artırmak için, 3-5 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek Munich Fabric Start Sourcing Fuarı’na katılıyor.
TÜRK hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Almanya’daki pazar payını artırmak için, 3-5 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek Munich Fabric Start Sourcing Fuarı’na katılıyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yapılacak milli katılım organizasyonunda 10 firma yer alıyor. 2018 yılında 3.2 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya’ya 2023’te 5 milyar dolar hedeflendiğini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Firmalarımız yeni sezon koleksiyonlarını sunacak. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden alıcılarla bir araya gelme fırsatı bulacak” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.