Almanya hedefi 5 milyar dolar

TÜRK hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Almanya’daki pazar payını artırmak için, 3-5 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek Munich Fabric Start Sourcing Fuarı’na katılıyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yapılacak milli katılım organizasyonunda 10 firma yer alıyor. 2018 yılında 3.2 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya’ya 2023’te 5 milyar dolar hedeflendiğini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Firmalarımız yeni sezon koleksiyonlarını sunacak. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden alıcılarla bir araya gelme fırsatı bulacak” diye konuştu.