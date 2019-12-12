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    HaberlerEge Haberleri ‘Almanya hedefimizde’
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    13.12.2019 - 00:05 |

    ‘Almanya hedefimizde’

    ‘Almanya hedefimizde’

    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin son yıllarda ekonomik büyümenin yanında tersine beyin göçünde de yükselen bir değer olduğunu söyledi. Hotar, “Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Üniversitemiz, uluslararası alanda bilimsel ortaklıklarla çalışma alanlarını genişletmektedir” dedi.

    ‘Ortak çalışmaya hız verilecek’

    Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig’i ağırladı. İki ülke arasındaki dostluk bağlarının önemini vurgulayan Rektör Hotar, Alman üniversiteleriyle bilimsel ortaklık çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

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