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    HaberlerEgeAlmanya ile ortak projeler yolda
    22.10.2019 - 07:50 |

    Almanya ile ortak projeler yolda

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Almanya’nın Hamm Belediyesi’nden gelen heyeti ağırladı.

    Almanya ile ortak projeler yolda

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Almanya’nın Hamm Belediyesi’nden gelen heyeti ağırladı. Ziyarette, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Hamm Belediyesi ile ortak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Tugay “Başta sağlık turizmi olmak üzere; sağlık, gençlik ve çevre alanlarında işbirliği yapmak istiyoruz. Ayrıca her iki belediyenin de var olan projelerini birbirleriyle paylaşması ve başarılı uygulamaların örnek alınması konusunda görüş birliğine vardık” dedi.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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