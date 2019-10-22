Almanya ile ortak projeler yolda

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Almanya’nın Hamm Belediyesi’nden gelen heyeti ağırladı. Ziyarette, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Hamm Belediyesi ile ortak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Tugay “Başta sağlık turizmi olmak üzere; sağlık, gençlik ve çevre alanlarında işbirliği yapmak istiyoruz. Ayrıca her iki belediyenin de var olan projelerini birbirleriyle paylaşması ve başarılı uygulamaların örnek alınması konusunda görüş birliğine vardık” dedi.