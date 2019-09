Almanya’da İzmir’i anlattı

Düsseldorf kentindeki ‘Birlikte Yaşamak’ konferansına konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Dünya markası olacağız demiştik, yapacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her yıl düzenlenen ve dünya metropollerinden temsilcileri ağırlayan Living Together (Birlikte Yaşamak) konferansına konuşmacı olarak katıldı. İzmir’de hayata geçirmeyi planladıkları tarım, sağlıklı gıdaya erişim ve toplu taşıma konulardaki sürdürülebilir projeler hakkında bilgi veren Başkan Soyer, “Toplantıda belediye hizmetleri ve halkın katılımını dijital platformlara taşıyacak projelerimizden bahsettim. Living Together üyesi belediyeler ağına da katıldık. İzmir bir dünya markası olacak demiştik, yapacağız” dedi.

‘İzmir’e getireceğiz’

Etkinlikte İzmir’in de zirveye ev sahipliği yapmak istediği dile getirdiğini belirten Başkan Soyer, “Düsseldorf kenti Belediye Başkanı Thomas Geisel ve Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar ile de yapılacak işbirlikleri konusundan görüşmelerde bulunduk. Gelecek yıllarda toplatının meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.