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    HaberlerEge HaberleriAlmanya’dan duyup Bornova’ya geldi
    21.11.2019 - 02:10 |

    Almanya’dan duyup Bornova’ya geldi

    Staj için, yapım çalışmaları süren Doğal Tarım Çiftliği’ni tercih eden yabancı öğrenci, “Tüm yerel yönetimler örnek almalı küresel ısınmaya karşı benzer fikirler geliştirmeli” dedi

    Almanya’dan duyup Bornova’ya geldi

    Alman üniversite öğrencisi Benjamin Fischer, staj yapmak için Bornova’yı tercih etti. Eberswalde Üniversitesi Ekoloji Bölümü öğrencisi Benjamin Fischer, Bornova Belediyesi’nin büyük heyecan uyandıran projesi Doğal Tarım Çiftliği’nde staj yapmaya başladı. Yaka Mahallesi’ndeki Doğal Tarım Çiftliği’ni Yunanistan’da doğal tarımla ilgilenen bir arkadaşından duyduğunu belirten Fischer, “Hemen staj başvurusu yaptım, kabul edildi. Tüm dünyada küresel ısınma tarımı olumsuz etkiliyor. Tüm yerel yönetimlerin bu tür projelere destek olması gerekiyor” dedi.

    Toprak iyileştirme

    Arazi iyileştirmesi, biyolojik ve organik tarım üzerine araştırmalar yaptığını belirten Alman genç, Bornova’daki Doğal Tarım Çiftliği’nin bu çalışmaları için çok iyi bir ortam sunduğunu belirtti. Fischer, stajı kapsamında toprağı iyileştirmek için kompost hazırlamadan, oluşturulacak bitki örtüsüyle ilgili hazırlık çalışmalarına pek çok sürece gönüllülerle birlikte dahil oluyor.

    Yaka Mahallesi’nde

    Bornova Belediyesi, ilçenin eski köy yerleşimlerinden olan Yaka Mahallesi’ndeki 20 dönüm alanı Doğal Tarım Çiftliği’ne dönüştürüyor. Toprak iyileştirmeleri tamamlanan, ormanlık alanın ortasındaki atıl arazi, hem çiftçiler hem de doğal tarıma yönelen gönüllü vatandaşların kullanımına sunulacak. Önümüzdeki günlerde, alanın kendi kendine devinen bir ekosistem haline gelmesi için yapılan planlamalar kapsamında tohum topları toprakla buluşturulacak.

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