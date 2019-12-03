‘Almanya’dan kardeş istiyoruz’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Japonlar, Türkiye’de sıfır hata ile otomobil üretimi yapıyor. Dünyadaki bütün Ford fabrikaları içinde en verimli fabrika Kocaeli’ndeki Ford’un yatırımıdır” dedi, Alman işadamlarını ve Volkswagen’i Türkiye’de yatırım yapmaya çağırdı.



Milas’tan çağrı



Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de, “Berlin Büyükelçimizin, iki ülke arasındaki kardeş şehir sayısının artırılması çağrısı önemli idi. Biz de MİTSO olarak Almanya’dan bir oda ile kardeş oda olmak istiyoruz” dedi.