04.12.2019 - 00:03 |
‘Almanya’dan kardeş istiyoruz’
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Japonlar, Türkiye’de sıfır hata ile otomobil üretimi yapıyor. Dünyadaki bütün Ford fabrikaları içinde en verimli fabrika Kocaeli’ndeki Ford’un yatırımıdır” dedi, Alman işadamlarını ve Volkswagen’i Türkiye’de yatırım yapmaya çağırdı.
Milas’tan çağrı
Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de, “Berlin Büyükelçimizin, iki ülke arasındaki kardeş şehir sayısının artırılması çağrısı önemli idi. Biz de MİTSO olarak Almanya’dan bir oda ile kardeş oda olmak istiyoruz” dedi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.