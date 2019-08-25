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    HaberlerEgeAlo çöp taksi
    25.08.2019 - 07:50| YİĞİT SOYLU DHA

    Alo çöp taksi

    Tire Belediye Başkanı İYİ Partili Salih Atakan Duran’ın seçim öncesinde hedeflediği projelerden ‘Alo çöp taksi’ ile vatandaşların anlık istek ve şikayetlerine daha hızlı cevap verilecek.

    Alo çöp taksi

    Tire Belediye Başkanı İYİ Partili Salih Atakan Duran’ın seçim öncesinde hedeflediği projelerden ‘Alo çöp taksi’ ile vatandaşların anlık istek ve şikayetlerine daha hızlı cevap verilecek. Başkan Duran, “Tire’nin meydan, kaldırım, cadde ve sokaklarından, mesire alanlarına kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz. Türkiye’nin en büyük pazarını kurulduğu salı günü ve üretici pazarımızın kurulduğu cuma gününün sonrasında bile ilçemiz tertemiz” diye konuştu. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, ‘0530 459 37 73’ numaralı telefonu aramalarının yeterli olacağı belirtildi. 

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