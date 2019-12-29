29.12.2019 - 00:01 |
Altay 3’te 3 yapacak
TFF 1. Lig’de son 2 maçında evinde Adana Demirspor’u deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u yenerek yeniden çıkışa geçen Altay bugün ilk yarının son sınavında Giresunspor’u konuk edecek.
Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Teknik Direktör Ali Tandoğan, “Tek düşüncemiz kazanmak. Kazandığımız takdirde, diğer maçların sonuçlarına göre ilk yarıyı Play Off hattında tamamlayabiliriz” dedi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.