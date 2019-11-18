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    HaberlerEge HaberleriAltay, Akhisarspor’a bileniyor
    18.11.2019 - 01:22 |

    Altay, Akhisarspor’a bileniyor

    Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı Ege derbisine odaklanan Altay, çalışmalarını U-19 takımıyla yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Siyah beyazlıların gol yollarında etkin olduğu maçta gençler ise göz doldurdu. Sahaya, Cihan, Erhan, Gençer, İbrahim Öztürk, Kadir, Deniz, Yasin, Eren Erdoğan, Oğuz Han, Hakan ve Marco ilk 11’i ile çıkan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sait Karafırtınalar tüm isimlere şans tanıdı. Oğuz Han Aynaoğlu, Hakan Demirci, Marco, Kadir Yazıcı, Leandrinho ve Mesut Can Tunalı performanslarıyla alkış aldı. Salı günü yeniden top başı yapacak siyah beyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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