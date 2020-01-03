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    HaberlerEge Haberleri Altay, Alkurt’u istiyor
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    03.01.2020 - 00:22 |

    Altay, Alkurt’u istiyor

    TFF 1. Lig’de devre arasına 24 puanla Play Off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren Altay’da transfer arayışları başladı.

    Altay, Alkurt’u istiyor

    Sol kanat Oğuz Han’la yollarını ayıran siyah beyazlılar, takviye yapmak için Süper Lig ekibi Kayserispor’dan Ziya Alkurt’u listesine aldı. İlk yarıda Kayseri ekibinde 11 maçta şans bulan Ziya’yı kadrosuna katmak isteyen Altay’ın menajerler aracılığıyla nabız yokladığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu iç sahada 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası Kayserispor taraftarlarının ettiği küfürler nedeniyle serzenişte bulunmuş, “Benden Messi olmamı bekliyorlar herhalde” şeklinde bir demeç vermişti.

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