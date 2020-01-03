Altay, Alkurt’u istiyor

Sol kanat Oğuz Han’la yollarını ayıran siyah beyazlılar, takviye yapmak için Süper Lig ekibi Kayserispor’dan Ziya Alkurt’u listesine aldı. İlk yarıda Kayseri ekibinde 11 maçta şans bulan Ziya’yı kadrosuna katmak isteyen Altay’ın menajerler aracılığıyla nabız yokladığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu iç sahada 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası Kayserispor taraftarlarının ettiği küfürler nedeniyle serzenişte bulunmuş, “Benden Messi olmamı bekliyorlar herhalde” şeklinde bir demeç vermişti.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.