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    HaberlerEgeAltay altyapısı Akın’a emanet
    15.08.2019 - 01:07

    Altay altyapısı Akın’a emanet

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da futbolu bıraktığını açıklayan İbrahim Akın’ın yeni görevi belli oldu.

    Altay altyapısı Akın’a emanet

    Sportif Direktör Özden Töraydın’la bir araya gelen İbrahim Akın, bugünden itibaren kulübün altyapı sorumlusu olarak görev alıp, tecrübelerini genç oyunculara aktaracak. Kariyerinde yeni bir sayfa açan İbrahim Akın, “Altyapısından yetiştiğim Altay’da merhum Ali Rıza Şenol ve Zinnur Sarı gibi hocalarımızdan aldığımız bayrağı şerefle taşımak için çalışacağım” dedi.

     

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