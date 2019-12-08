Altay, Başkent’te yeni sayfa açacak

Osmanlı Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan siyah beyazlılarda hafta içinde Sait Karafırtınalar’ın yerine 1.5 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Ali Tandoğan, Balıkesirspor’da çalışırken aldığı cezası nedeniyle yeni takımıyla ilk müsabakayı tribünden takip edecek. Altay’da hafta içinde İzmir’de Trabzonspor’la oynanan kupa maçında sakatlanan stoper Gençer’in durumu maç saatinde netleşecek. Tedavileri süren Kappel ve Tavares bu hafta da forma giyemeyecek.