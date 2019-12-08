08.12.2019 - 00:01 |
Altay, Başkent’te yeni sayfa açacak
TFF 1. Lig’de son olarak evinde Eskişehirspor’la 1-1 berabere kalan Altay, bugün deplasmanda Osmanlıspor’la karşılaşacak.
Osmanlı Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan siyah beyazlılarda hafta içinde Sait Karafırtınalar’ın yerine 1.5 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Ali Tandoğan, Balıkesirspor’da çalışırken aldığı cezası nedeniyle yeni takımıyla ilk müsabakayı tribünden takip edecek. Altay’da hafta içinde İzmir’de Trabzonspor’la oynanan kupa maçında sakatlanan stoper Gençer’in durumu maç saatinde netleşecek. Tedavileri süren Kappel ve Tavares bu hafta da forma giyemeyecek.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.