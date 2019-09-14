Altay, Bolu’da 3 puan peşinde

Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Turgut Doman görev alacak.



‘Zirveyi istiyoruz’

Milli arayı çok verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten Sait Karafırtınalar, Bolu’ya mutlak gelibiyet için gideceklerini dile getirdi. Eski kulübüne karşı Bolu’da sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan deneyimli teknik adam, “Balıkesirspor’u yenerek moral depolamıştık. Artık seri galibiyetle yakalayıp zirve yarışına ortak olmak istiyoruz. Kolay bir deplasmana çıkamayacağımızın farkındayız ancak 3 puan için herkes terinin son damlasına kadar savaşacak” dedi.