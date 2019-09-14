14.09.2019 - 02:54 |
Altay, Bolu’da 3 puan peşinde
TFF 1. Lig’de son olarak Balıkesirspor’u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Altay, 4. hafta karşılaşmasında bugün Boluspor deplasmanına çıkacak.
Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Turgut Doman görev alacak.
‘Zirveyi istiyoruz’
Milli arayı çok verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten Sait Karafırtınalar, Bolu’ya mutlak gelibiyet için gideceklerini dile getirdi. Eski kulübüne karşı Bolu’da sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan deneyimli teknik adam, “Balıkesirspor’u yenerek moral depolamıştık. Artık seri galibiyetle yakalayıp zirve yarışına ortak olmak istiyoruz. Kolay bir deplasmana çıkamayacağımızın farkındayız ancak 3 puan için herkes terinin son damlasına kadar savaşacak” dedi.
Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!