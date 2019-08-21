21.08.2019 - 07:50
Altay bu sezon yenik başladı
TFF 1. Lig’in ilk maçında evinde Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olan Altay, son 4 sezonda lige ilk kez yenilgiyle başladı.
TFF 1. Lig’in ilk maçında evinde Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olan Altay, son 4 sezonda lige ilk kez yenilgiyle başladı. 3. Lig’de Play Off şampiyonluğu yaşadığı 2016-17’de ilk karşılaşmasında evinde 24 Erzincanspor’u 2-0 mağlup etti. Bir sonraki yılı 2. Lig’de şampiyonlukla tamamlayan İzmir temsilcisi, sezonun ilk sınavında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 4-0 yendi. Geçen sezon ise 1. Lig’de Ümraniyespor’u tek golle geçti. İlk maçlarda İzmir’de üst üste 3 yıl kazanan taraf olan Altay, bu kez aynı sevinci yaşayamadı.
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