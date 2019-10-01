BİST105.033-0,11EURO6,160,07USD5,650,07ALTIN267,58-2,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAltay, Bursa’ya bileniyor
    01.10.2019 - 01:13 |

    Altay, Bursa’ya bileniyor

    Altay, Bursa’ya bileniyor

    TFF 1. Lig’de son 2 maçında Keçiörengücü ve Adanaspor’la (D) berabere kalarak 4 puan kaybeden Altay’da gözler, cuma günü İzmir’de oynanacak Bursaspor maçına çevrildi. İç sahadaki ilk 3 maçında rakiplerini Atatürk Stadı’nda konuk eden siyah beyazlılar, Bursaspor’u eksikleri tamamlanan Menemen İlçe Stadı’nda ağırlayacak. Taraftar baskısı oluşturmak amacıyla stadyum konusunda Menemen’i tercih eden İzmir temsilcisi, güçlü rakibini yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Son 2 haftada galibiyeti kaçıran taraf olmalarına üzüldüklerini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, “Bursaspor maçı gerçek gücümüzü görme açısından çok önemli bir maç. Oyuncularımız da kayıplar nedeniyle üzgün ve bunu telafi etmeleri gerektiğini biliyorlar” dedi.

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

    Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

    Komşu kavgası kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi

    Komşu kavgası kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi

    Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

    Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    Sıradaki Haber