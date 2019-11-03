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    HaberlerEgeAltay düş kırıklığı
    03.11.2019 - 01:54 | | BÜLENT BUDA

    Altay düş kırıklığı

    TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta Ekol Göz Menemenspor’a boyun eğen Altay, dün deplasmanda karşılaştığı güçlü rakiplerinden biri olan Hatayspor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu ve taraftarını üzdü

    Altay düş kırıklığı

    İyi futbol için herşey yeterli Altay’ da. Güzel bir futbol havası, yenilenmiş bir çim. Beklenmedik bir sürpriz gelişme yaşandı Hatay’da. Geçtiğimiz hafta, sevilen teknik adam İlhan Palut’un işine son verildi. Altay’da Abdülkerim’in kart cezalısı olması nedeniyle kaptan İbrahim ile sağ bek Erhan’ın sakatlığı ile Murat Uslu’da sağ bekte görev aldı. İlk yarıda atak pozisyon ve de gol üretiminde önde olan Hatayspor. Altay, ikinci yarıda Tatos, Leandrinho değişimiyle girişi yaptı. İkinci yarıya baskılı atak futbola yöneldi. Karşılığında Marco ve Deniz işbirliği ile ulaştı. Eşitlik golü Altay’ı umutlandırdı. Hatayspor’u da adeta kamçıladı. 62 ve 64. dakikada Altay’ın orta alanı ve savunmasının duraksamasından yararlanıp eşitlikten farkı 2’ye taşıdı. Tüm olumsuzluklara karşın pes etmeyen Altay adeta rakibin üstüne abandı. 83. dakikada Marco ile ikinci golüne ulaştı. Bu dakikadan sonra adeta tek kale oynanmaya döndü maç fakat Hatay’ın savunma kalabalığının içinden Altay eşitlik golüne ulaşamadı. Siyah beyazlılar Hatay’dan mağlup ve üzgün bir şekilde dönüşe geçtiler.

    MAÇIN KARNESİ

    HAKEMLER:     Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız
    HATAYSPOR:     Akın, Aabid, Mirkan (Dk. 86 Soner), Selim (Dk. 74 Hamza), Alican, Mesut, Sadi, Furkan, Yusuf, Gökhan(Dk. 79 Bokila), Caner
    ALTAY:     Emre, Deniz(Dk. 68 Yılmaz), Kappel, Tavares(Dk. 78 Oğuz Han), Tatos(Dk. 46 Leandrinho) , Putsıla, Paıxao, İbrahim, Gençer, Özgür, Mustafa
    GOLLER: Dk. 44 Alican, Dk. 62 Mirkan, Dk. 64 Furkan (Hatayspor) - Dk. 56 Deniz, Dk. 83 Paixao (Altay)
    SARI KARTLAR: Selim, (Hatayspor)-Putsıla (Altay)

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