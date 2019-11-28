29.11.2019 - 00:00 |
Altay, Es Es’e patlayacak
TFF 1. Lig’de pazar günü evinde Eskişehirspor’la karşılaşacak olan Altay, rakip takımı çalıştıran eski teknik direktörlerinden Coşkun Demirbakan’la 1 sezon sonra tekrar karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Coşkun Demirbakan’ın çalıştırdığı Adanaspor’u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta mevcut Teknik Direktör Sait Karafırtınalar idaresinde Tavares, Kappel ve Paixao’nun golleriyle 3-2 mağlup etmişti. Altay, deneyimli teknik adama karşı bu hafta sahadan zaferle ayrılarak 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.
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