23.11.2019 - 00:00 |
Altay fırsat kolluyor
TFF 1. Lig’de art arda aldığı 3 mağlubiyetle 4. sıradan 10. basamağa gerileyen Altay, yarın Akhisarspor deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Siyah beyazlılar, Akhisar’dan da eli boş dönmesi halinde zirve yarışından iyice koparak orta sıralarda yerini alacak. İzmir temsilcisi aynı zamanda galip gelerek rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Akhisarspor bu sezon taraftarının önünde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak dikkat çekti.