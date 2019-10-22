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    HaberlerEgeAltay gözünü zirveye dikti
    22.10.2019 - 07:50 |

    Altay gözünü zirveye dikti

    TFF 1. Lig’de Bursaspor’u 2-1 yendikten sonra Altınordu’yu 3-0 mağlup eden Altay, zirve yarışına ağırlığını koymaya başladı

    Altay gözünü zirveye dikti

    Sezona Cesar Grup Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan siyah beyazlılar, daha sonra oynadığı 7 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak tırmanışa geçti. Ligde 8 haftada 15 puan toplayan Altay, lider Hatayspor’un 2 puan gerisinde 3’üncü sıraya yerleşti. Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda şimdiye kadar aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren Altay, 28 yıl sonra gelen Altınordu zaferiyle iyice kenetlendi. Taraftarlar maçtan sonra Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve futbolcuları bağrına bastı. Oyuncularını kutlayan teknik patron Karafırtınalar, “Çok önemli bir maçtan iyi futbolla önemli bir 3 puan aldık. Oyunumuz gelecek adına bizi oldukça umutlandırdı. İlk yarıda Altınordu sert bir oyun sergiledi. Çok ciddi pozisyonlar yakaladılar ama karşılık verdik. İkinci yarıda oyun anlayışımızı değiştirdik. İkinci bölgede beklemeyi, geniş alanları kullanmayı tercih ettik. Neticesinde iki tane gol bulduk ve oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Takımım tecrübeli, öne geçtiğinde kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu. 

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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