Altay güç topluyor

Takımın form grafiğinin her geçen gün arttığını söyleyen Karafırtınalar, “Milli takım arası bize fazlasıyla iyi geliyor. Bu tempoyla devam edeceğiz. Futbolcuların morali yerinde, güçlendikçe özgüvenleri de artıyor. Bu oyunumuza da yansıyacak” diye konuştu. Altınordu ile oynayacakları derbiye hazırlandıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, “Önümüzde çok değerli bir İzmir derbisi var. Kazanırsak prestij ve puan anlamında avantajlı hale gelip, Play Off hattındaki yerimizi koruyacağız. Menemen’de taraftarın desteğini daha fazla hissettik. Taraftarın coşkusuyla daha etkili bir takım olduk” dedi.