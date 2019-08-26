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    Haberler EgeAltay, İstanbul’da çıkış arıyor
    26.08.2019 - 07:50

    Altay, İstanbul’da çıkış arıyor

    TFF 1. Lig’de Altay, ikinci haftanın kapanış maçında bugün deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacak.

    Altay, İstanbul’da çıkış arıyor

    TFF 1. Lig’de Altay, ikinci haftanın kapanış maçında bugün deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Özgür ve tedavisi devam eden sağ kanat Oğuzhan dışında eksik yok. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan siyah beyazlılar, İstanbul’da ilk galibiyetini almaya çalışacak.

    ‘Kazanacak güce sahibiz’

    Altay’da Özgür’ün yokluğunda sol bekte Murat’ın görev alması, geçen hafta yedek soyunan Brezilyalı Leandrinho’nun da ilk 11’de şans bulması bekleniyor. Geçen hafta iç sahada aldıkları yenilgiyi telafi etmek için deplasmandan 3 puanla dönmeleri gerektiğini belirten Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Ümraniyespor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkardık. Ligde her maç zor. Kazanacak güce sahibiz. Oyuncularıma güveniyorum. Sahadan 3 puanla ayrılmak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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