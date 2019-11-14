14.11.2019 - 01:04 |
Altay, kalecide istikrar sağlayamadı
Altay’da teknik heyet bu sezon kaleci tercihi konusunda istikrar sağlayamadı. Siyah beyazlı takımda eldivenler Aydın ve Emre arasında gidip geldi. Ligin ilk 2 haftasında kaleyi Aydın korudu. 3. haftadaki Balıkesirspor karşılaşmasında görevi devralan Emre 7 maç ilk 11’de forma giydi. Aydın ve Emre güven veren bir performans sergileyemedi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.