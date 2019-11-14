Altay, kalecide istikrar sağlayamadı

Altay’da teknik heyet bu sezon kaleci tercihi konusunda istikrar sağlayamadı. Siyah beyazlı takımda eldivenler Aydın ve Emre arasında gidip geldi. Ligin ilk 2 haftasında kaleyi Aydın korudu. 3. haftadaki Balıkesirspor karşılaşmasında görevi devralan Emre 7 maç ilk 11’de forma giydi. Aydın ve Emre güven veren bir performans sergileyemedi.