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    HaberlerEge HaberleriAltay Kappel’i bırakmayacak
    08.11.2019 - 00:29 |

    Altay Kappel’i bırakmayacak

    Altay Kappel’i bırakmayacak

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Leandro Kappel’in kontratını uzatmak için düğmeye bastı. Siyah beyazlı takımda ikinci yılını geçiren Hollandalı kanat oyuncusu attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gönlünde taht kurdu. Yönetimin devre arasında Kappel’le mukavele yenilemek için temaslara başladığı öğrenildi. Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Kappel, geçen sezon 9 gol atmıştı. Bu yıl 2 kez rakip fileleri sarsan Hollandalı futbolcu 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

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