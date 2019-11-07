08.11.2019 - 00:29 |
Altay Kappel’i bırakmayacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Leandro Kappel’in kontratını uzatmak için düğmeye bastı. Siyah beyazlı takımda ikinci yılını geçiren Hollandalı kanat oyuncusu attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gönlünde taht kurdu. Yönetimin devre arasında Kappel’le mukavele yenilemek için temaslara başladığı öğrenildi. Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Kappel, geçen sezon 9 gol atmıştı. Bu yıl 2 kez rakip fileleri sarsan Hollandalı futbolcu 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.