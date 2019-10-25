Altay, ligde fark yarattı

Altay, bu sezon ilk 8 haftada geçen sezonki performasından 6 puan daha fazla topladı. 2018-19’da ilk 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak hanesine 9 puan yazdıran siyah beyazlılar, bu yıl aynı periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 15 puana ulaştı. Geçen sezon 8. hafta sonunda 11. sırada yer bulan İzmir temsilcisi bu kez 4. basamağa yerleşti. Ligde yarın İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor’la karşılaşacak Altay, rakibini mağlup ederek 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılarda cezalı stoper Gençer dışında eksik yok.