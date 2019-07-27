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    HaberlerEgeAltay, maçlarını Menemen’e taşıyacak
    27.07.2019 - 02:34

    Altay, maçlarını Menemen’e taşıyacak

    Altay, maçlarını Menemen’e taşıyacak

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da Sportif Direktör Özden Töraydın, yeni sezonda iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı’nda oynayacaklarını açıkladı. Alsancak Stadı’nın inşaat sürecinin uzaması nedeniyle farklı bir yol izleyeceklerini söyleyen Özden Töraydın, “Atatürk Stadı’nın dezavantajları olması nedeniyle Menemen Stadı’nın tahsisini aldık. Ancak Menemen’de eksikler var. Bu eksiklerin tamamlanamaması durumunda sezona yine Atatürk Stadı’nda başlayacağız. Göztepe, ligin ikinci yarısında inşaat çalışmaları devam eden yeni stadyumuna geçerse biz de Bornova Stadı’nda oynamaya başlarız” diye konuştu.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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