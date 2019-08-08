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    HaberlerEgeAltay moral bozmadı
    08.08.2019 - 01:48

    Altay moral bozmadı

    Altay moral bozmadı

    47. Folkart TSYD Ege Kupası’nda Altınordu’ya 1-0 yenilen Altay’ın tesellisi, sergilediği futbol oldu. Hazırlık maçında alınan skorları önemsemediklerini belirten sportif direktör Özden Töraydın, “Biz oyunsal anlamda istediğimizi aldık. Oyunun büyük bölümünde topa hakim olan taraf bizdik. Hücumda biraz daha iyi olmalıyız. Pozisyona girdik ama daha yaratıcı olursak ligde hedeflediğimiz yere geliriz. Hücuma bir takviye daha yapacağız. Bu santrforda ve kanatlarda görev alabilen bir oyuncu olacak” dedi.

    Yasak kalkıyor

    İlk 11’de sahaya çıkan Cenk ve oyuna sonradan giren Eren’in altyapılarından yetiştiğini hatırlatan Töraydın, “İki gencimizin performansları iyiydi. Nijeryalı genç oyuncumuz Alhassan da etkili oynadı. Altınordu bu ligin iyi takımlarından biri. İyi konsantre olmazsan 3 puan alamazsın. İyi mücadele ve konsantrasyon şart. Bizim için önemli olan ligde evimizde oynayacağımız Ümraniyespor maçı” yorumunda bulundu. Şimdiye kadar dış transferde 7 takviye yapan Altay, bu oyuncularına lisans çıkarabilmek için gelecek hafta transfer yasağını kaldıracak.

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