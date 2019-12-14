15.12.2019 - 00:01 |
Altay nefes aldı
TFF 1. Lig’de evinde Adana Demirspor’u 1-0 yenerek 6 maç sonra galibiyetle tanışan Altay, kara bulutları dağıttı.
Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde ilk 3 puanını kazanan siyah beyazlıların üst sıralar için umutları arttı. Takımının son 1.5 ayda çok zorlu bir süreç yaşadığını dile getiren Ali Tandoğan, “Sevinmeyi unutmuş, galibiyete hasret kalmış bir takımın başına geçtim. Toplamda oyuncularımla 3 gün çalıştık. Adana Demirspor karşılaşmasında attığımız gol duran top organizasyonuydu. Bunu sadece 10 dakika çalıştık. Kısa sürede reaksiyon almak beni çok mutlu etti” dedi.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.