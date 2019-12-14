Altay nefes aldı

Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde ilk 3 puanını kazanan siyah beyazlıların üst sıralar için umutları arttı. Takımının son 1.5 ayda çok zorlu bir süreç yaşadığını dile getiren Ali Tandoğan, “Sevinmeyi unutmuş, galibiyete hasret kalmış bir takımın başına geçtim. Toplamda oyuncularımla 3 gün çalıştık. Adana Demirspor karşılaşmasında attığımız gol duran top organizasyonuydu. Bunu sadece 10 dakika çalıştık. Kısa sürede reaksiyon almak beni çok mutlu etti” dedi.