05.11.2019 - 01:34 |
Altay, potadan çıktı
TFF 1. Lig’de üst üste 2 mağlubiyet alan Altay, iki hafta önce 4. sıradayken şimdi Play Off hattının dışına çıktı.
Art arda Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor’a deplasmanda yenilerek ilk 6’daki yerini kaybeden 15 puanlı siyah beyazlı takımın zirveyle arasındaki puan farkı 2’den 5’e yükseldi.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.