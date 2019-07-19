Altay, radarına Rıdvan’ı aldı

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay, dış transferde Gazişehir Gaziantep’ten sağ bek Rıdvan Şimşek’i gündemine aldı. Süper Lig’e yükselen Gaziantep temsilcisi ile yollarını ayıran deneyimli defans oyuncusunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Karşıyaka altyapısından yetişen 28 yaşındaki savunmacı, 2009 yılında Beşiktaş’a transfer olarak dikkat çekti. Süper Lig’de 37 müsabakaya çıkan tecrübeli krampon, 1. Lig’de 124 kez forma giydi.