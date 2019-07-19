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    HaberlerEgeAltay, radarına Rıdvan’ı aldı
    19.07.2019 - 07:50

    Altay, radarına Rıdvan’ı aldı

    TFF 1. Lig kulüplerinden Altay, dış transferde Gazişehir Gaziantep’ten sağ bek Rıdvan Şimşek’i gündemine aldı. Süper Lig’e yükselen Gaziantep temsilcisi ile yollarını ayıran deneyimli defans oyuncusunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Karşıyaka altyapısından yetişen 28 yaşındaki savunmacı, 2009 yılında Beşiktaş’a transfer olarak dikkat çekti. Süper Lig’de 37 müsabakaya çıkan tecrübeli krampon, 1. Lig’de 124 kez forma giydi.

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    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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