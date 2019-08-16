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    HaberlerEgeAltay, tecrübe dedi
    16.08.2019 - 00:27

    Altay, tecrübe dedi

    Altay, kadrosunu tecrübeli oyuncularla donatarak ligin yaş ortalaması en yüksek 3 takımından biri oldu.

    Altay, tecrübe dedi

    27.5 yaş ortalamalı Karagümrük’ün ardından Giresun-spor’la birlikte 27.4 yaş ortalamasıyla mücadele etmeye hazırlanan siyah beyazlıların kadrosunda 30 yaşın üzerinde 10 futbolcu bulunuyor.

    En deneyimlisi İbrahim

    38 yaşındaki İbrahim Öztürk, ligin en deneyimli ismi olarak dikkat çekiyor. İbrahim’i tecrübe olarak 34 yaşındaki Paixao ve Merter izliyor. Altay’da Gençer, Yılmaz ve Tatos 30, Özgür ve Deniz 31, Putsila 32, Leandrinho ise 33 yaşında. Siyah beyazlılarda 29 yaşındaki Tavares ve Kappel de takımın deneyimli isimleri arasında yer alıyor.

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