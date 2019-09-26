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    HaberlerEgeAltay telafi edecek
    26.09.2019 - 02:16 |

    Altay telafi edecek

    Altay telafi edecek

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında konuk olduğu Mardin Büyükşehir Başakspor’u 2-0 yenerek tur atlayan Altay’da gözler cumartesi günü TFF 1. Lig’de deplasmanda oynanacak Adanaspor maçına çevrildi. Kupada yedek oyuncuları değerlendiren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın ligde as kadroyu bozmayacağı belirtildi. Ligde son olarak taraftarının önünde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan siyah beyazlılar, kaybettiği 2 puanı Adana deplasmanında telafi etmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisinin kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

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