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    HaberlerEgeAltay telafi edecek
    02.11.2019 - 02:09 |

    Altay telafi edecek

    Geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor’a 2-0 yenilen ve 6. sıraya gerileyen Altay, bugün deplasmanda Hatayspor’la kozlarını paylaşacak.

    Altay telafi edecek

    Antakya Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Hafta içinde kupada Görelespor’u 1-0’lık skorla eleyerek moral bulan siyah beyazlılar, Hatay’dan 3 puanla dönerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

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