02.11.2019 - 02:09 |
Altay telafi edecek
Geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor’a 2-0 yenilen ve 6. sıraya gerileyen Altay, bugün deplasmanda Hatayspor’la kozlarını paylaşacak.
Antakya Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Hafta içinde kupada Görelespor’u 1-0’lık skorla eleyerek moral bulan siyah beyazlılar, Hatay’dan 3 puanla dönerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.